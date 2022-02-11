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Ефимов сообщил о росте поступлений налогов от малого и среднего бизнеса

11:27
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Этому способствовали антикризисные меры

Московские организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной схеме налогообложения, перечислили в бюджет в прошлом году 157,2 миллиарда рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра столицы Владимира Ефимов.

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По его словам, в 2020 году поступления по упрощенной системе налогооблажения сохранились на докризисном уровне. В 2021-м рост возобновился. Этому способствовали антикризисные меры, принятые властями Москвы, отметил Ефимов.

Растут поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения. В 2021 году они достигли 5,7 миллиарда. Это на 4% больше, чем годом ранее.

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