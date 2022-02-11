ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Упавший на Камчатке Ан-2 вез груз на север региона

11:35
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Пилоты погибли

На Камчатке выясняют обстоятельства крушения частного легкомоторного самолёта Ан-2. На борту находились два пилота. Они погибли.

ЧП произошло в Елизовском районе. Самолёт упал в лесополосе, от удара практически полностью разрушился. Начался пожар. Утром возгорание ликвидировали прибывшие к месту крушения спасатели.

Как сообщили региональные власти, Ан-2 выполнял технический рейс - экипаж должен был доставить грузы на север Камчатского края. Самолёт принадлежал частной компании. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. К расследованию подключилась прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
На Камчатке потерпел крушение самолёт Ан-2
На Камчатке потерпел крушение самолёт Ан-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.