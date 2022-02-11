Упавший на Камчатке Ан-2 вез груз на север региона

Пилоты погибли

На Камчатке выясняют обстоятельства крушения частного легкомоторного самолёта Ан-2. На борту находились два пилота. Они погибли.

ЧП произошло в Елизовском районе. Самолёт упал в лесополосе, от удара практически полностью разрушился. Начался пожар. Утром возгорание ликвидировали прибывшие к месту крушения спасатели.

Как сообщили региональные власти, Ан-2 выполнял технический рейс - экипаж должен был доставить грузы на север Камчатского края. Самолёт принадлежал частной компании. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. К расследованию подключилась прокуратура.

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