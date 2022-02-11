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"Союз" вывел на орбиту 34 спутника связи компании OneWeb

11:38
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Все спутники начали передавать информацию на Землю

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель “Союз-СТ”. Как сообщили в Роскосмосе, запуск и полёт прошли штатно.

Уже через десять минут после старта разгонный блок "Фрегат-М" отделился от ускорителей и включил собственные двигатели. Он вывел на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Они обеспечат потребителей высокоскоростным интернетом.

Отделение девяти групп аппаратов прошло поэтапно. К этому часу все спутники начали передавать информацию на Землю. До конца года запланированы ещё несколько запусков носителей “Союз” с британскими аппаратами. Следующий состоится 4 марта с космодрома Байконур.
 

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