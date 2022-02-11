Глава полиции Лондона стала жертвой любви Бориса Джонсона к вечеринками

Ей не простили спущенное на тормозах расследование вечеринок премьера в разгар локдауна

В Великобритании не утихает скандал, вызванный политикой двойных стандартов Бориса Джонсона. Речь о пресловутых вечеринках, устроенных в канцелярии премьер- министра, в самый разгар коронавирусных ограничений. И пока наказание за необдуманные действия Джонсона несут все, кроме него самого. Так, на фоне критики Скотленд-Ярда при расследовании вопиющего инцидента в отставку подала глава полиции Лондона.

Пока еще в служебной форме, но явно не в полной боевой готовности глава лондонской полиции Крессида Дик объявляет об уходе с поста. Зачитывает по бумажке.

"Очень грустно, что после общения с мэром Лондона стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции. Я продолжу исполнять функции главы полиции Лондона на короткий период, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю", - заявила она.

В 2017-м году толерантное британское общество с пониманием отнеслось к тому, что впервые в истории на публичную и руководящую должность старшего офицера полиции Лондона был назначен офицер, не скрывающий своих гомосексуальных наклонностей: любви к своему же, слабому полу. Партнерша Крессиды Дик Хелен тоже служила в полиции. Но британцы не простили даме в погонах спущенного на тормозах расследования вечеринок Бориса Джонсона в период жесточайшего локдауна. Когда рядовые граждане Великобритании сидели по домам. Заявление об уходе подано явно по политическим причинам: под давлением общественности. Хотя и ранее Крессида Дик часто становилась объектом критики. Британская пресса теперь вытаскивает на свет все нелицеприятные эпизоды в карьере комиссара, а читатели выражают эмоции в комментариях.

- Репутация столичной полиции серьезно подорвана, и новому комиссару придется потрудиться, чтобы восстановить ее.

- В правительстве бардак, в полиции бардак. Да у нас во всей стране бардак. Что происходит?

С вечным беспорядком на голове всклокоченный Борис Джонсон вновь и вновь вынужден оправдываться и объясняться. После шквала критики расследование вечеринок с его участием стало наконец-то набирать обороты. Известный британский политик, в конце 90-х занимавший должность главы кабмина страны, Джон Мейджор обвинил действующего премьера Бориса Джонсона в том, что тот со своими нарушениями карантина и дерзкими оправданиями позорит Соединенное Королевство на мировой арене. Комментировать свой пир во время коронавируса Джонсон не стал. Цепляясь за кресло, которое оппоненты на фоне скандала пытаются из-под него выбить, занялся саморекламой и ударился в модную на западе антироссийскую риторику. Хотя журналисты спрашивали его именно о вечеринках и подрыве репутации Великобритании в связи с этим.

"Посмотрите, что Великобритания делает для объединения мира. Поговорите с нашими друзьями в Литве, на Украине, в Польше. Соединенное Королевство работает над тем, чтобы объединить страны не только очень жестким пакетом санкций, который мы хотим видеть, но и укреплением восточной границы НАТО", - заявляет Джонсон.

Заботясь о судьбах мира и его объединении, Борис Джонсон даже у себя в стране не смог сплотить общество перед лицом коронавируса. Уличенный в неоднократном нарушении карантинных мер премьер, теперь хочет после 20 февраля отменить все ограничения, в том числе обязательное ношение масок. При этом COVID из страны никуда не испарился: под 70 тысяч новых случаев в сутки. И пока одни британцы выходят на митинги против коронавирусных ограничений, другие заявляют, что продолжат использовать маски. Даже если их непоследовательный премьер сделает ношение необязательным. Рисковать здоровьем в угоду заигрываниям Джонсона с протестно настроенной публикой, готовы далеко не все.

Лилия Акиньшина, Станислав Курсов. "ТВ Центр".

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