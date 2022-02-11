Чипирование и стерилизация: как в Приморье решают вопрос бродячих собак

Проблема касается всех

В Владивостоке решают проблему, которая касается всех без исключения горожан. Последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей. Ситуация серьезная во всем регионе - в Приморском крае даже ввели режим повышенной готовности для оперативных служб, а на чипирование и стерилизацию животных выделены дополнительные средства.

Еще пару дней назад эти собаки гуляли по улицам Владивостока (см. видео). После жалоб жителей четвероногих отловили, и привезли в приют. С переломами лап и даже с веревками на шее - бродячие животные поступают в самых разных состояниях. Зачастую поначалу агрессивные. Но через некоторое время оттаивают и уже дают себя погладить. В приюте им проводят ветеринарное обследование, обязательно стерилизуют и наблюдают за поведением.

После стерилизации и 20-дневного карантина животных отпускают обратно на улицу. Но уже с клипсами, на которых нанесен индивидуальный номер. Но особо агрессивных собак навсегда оставляют в приюте.

Безнадзорные животные — давно наболевшая тема. В Сети то и дело появляются видео, как агрессивные собаки нападают на людей. Сейчас, о каждой такой особи жители Приморья могут оперативно сообщить через специальный чат-бот.

Бездомные питомцы есть практически во всех районах Владивостока. Получив сигнал, специалисты выезжают на отлов. Но найти собаку на том месте, где ее видели, чаще не удается. Приманивать и сидеть в засаде приходится и по несколько дней.

"Отловить - это сложно. Если кто-то думает, что мы приезжаем, а собака сидит нас там и ждет, то это не так", - говорит заместитель руководителя городского управления дорог администрации г. Владивостока Илья Литвиненко.

В ближайшие три месяца во Владивостоке рассчитывают отловить 80 собак. Но бродячих животных, конечно, в разы больше. Их содержанием занимаются небольшие частные приюты. И места для всех уличных псов у них просто не хватит.

"Это полумера. Потому что большинство уличных собак должны жить в приюте на доживании. И это не вопрос их агрессии. Это мое личное мнение, потому что улица - небезопасное место для собаки", - говорит президент Приморской краевой общественной организации фонд "Четыре лапы" Ксения Кожевникова.

Выход специалисты видят в строительстве крупных центров содержания, не меньше чем на 500 животных. Необходима, по их мнению, и обязательная стерилизация большинства домашних собак. Сотрудники приюта не раз находили бывших домашних питомцев, которых нерадивые хозяева выкинули. Наигрались или увидели, что из щенка выросло не то, что ожидали. Чтобы урегулировать этот процесс, в крае приняли закон об обязательной маркировке всех домашних собак.

"Идентифицировать собаку - это очень важно. Если она оказалась на улице, или проявила агрессию, или попала под колеса машины, важно ее идентифицировать", - говорит президент Приморского краевого клуба служебного собаководства Олег Янчев.

В планах - создать единую базу данных как бродячих, так и домашних собак. Так, если животное потеряется, или по каким- то причинам окажется на улице, будет гораздо проще найти его хозяина. Новый нормативный документ вступит в силу с 1 июня.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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