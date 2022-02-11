Байден предупредил об угрозе мировой войны из-за Украины

Это произойдет, если США направит туда войска, поэтому американский лидер делать этого не станет

Ответа на то, каким будет статус Донбасса в составе Украины, по-прежнему нет. Так резюмировал итоги встречи политсоветников лидеров "нормандской четверки" в Берлине представитель России Дмитрий Козак. По его словам, Украина заняла непреклонную позицию и в совместном заявлении отказалась признавать свои же обязательства, данные ранее в рамках минских соглашений. Не увидела российская сторона и готовности Парижа и Берлина оказать реальное давление на Киев.

Это заявка на мировой рекорд по продолжительности и одновременно безрезультатности переговоров. Встреча в "нормандском формате" шла около 9 часов, обсуждение было начато не с нуля – 26 января в Париже стороны договорились урегулировать все разногласия. Представитель России Дмитрий Козак вышел к журналистам в третьем часу ночи по Москве и сообщил: итоговый документ не подписан.

"Повесткой переговоров сегодня были, прежде всего, политические меры по урегулированию конфликта. Это вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, которые должны быть закреплены в Конституции - это повестка дня, которая была согласована. По этим вопросам мы договорились преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию минских соглашений. Но преодолеть их не удалось", - заявил Козак.

Кроме особого статуса Донбасса, выполнение Минских соглашений включает проведение выборов и амнистию для участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Но Киев старательно уклоняется от реализации этих обязательств, взятых в критический момент, когда ВСУ и нацбатальоны оказались в "котлах". Теперь исполнению мешает мифическая угроза на линии соприкосновения.

"Мы не можем сегодня говорить ни о какой безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной и эффективной безопасности для Украины", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявил Дмитрий Козак, на словах у России и с Германией, и с Францией было единое понимание, как должны решаться вопросы в политической сфере. Непреклонна лишь позиция Украины. Ситуацию вокруг Донбасса Дмитрий Козак назвал патовой и предостерег Киев от необдуманных действий.

"Будем надеяться, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения", - говорит Козак.

Исполнение Минских соглашений в это же самое время комментировала и американская сторона, которую на встречу в Берлин не приглашали вовсе. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Би-би-си заявила, что реализация договоренностей может привести к усилению влияния России на востоке Украины. Но перепутала Донбасс и Крым.

"Частью соглашений было то, что они уйдут из Крыма. Они этого не сделали. Так что эти переговоры будут возможностью оказать давление на Россию, чтобы она подтвердила готовность выполнять соглашения", - заявила постпред.

В итоге, исправлять грубую ошибку пришлось в официальной публикации на сайте миссии. Так уже было накануне, когда в Москве министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась признавать Воронеж и Ростов частью России. Из географического тупика пришлось выбираться и Джо Байдену. Хозяин Белого дома интервью каналу Эн-Би-Си заявил, что США никогда не сумели бы обеспечить единство Украины. Поправился и уточнил, что речь шла об Ираке. И только после этого вспомнил, что имел в виду Афганистан. Но продолжил и про Украину.

"Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими", - заявил Байден.

В этом же интервью Байден заявил, что не пошлет войска на Украину, в том числе для эвакуации сограждан, объяснив, что это грозит опасностью начала мировой войны.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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