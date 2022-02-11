Путин предложил объявить в России Десятилетие науки и технологий

Доклад должен быть представлен до 31 марта
В России могут объявить Десятилетие науки и технологий. С соответствующим поручением своей администрации обратился президент России Владимир Путин.
Доклад должен быть представлен до 31 марта. Ответственный - руководитель администрации президента Антон Вайно, сообщили в пресс-службе Кремля.
"С учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении Десятилетия науки и технологий", - говорится в перечне поручений.
По решению президента 2021год - был объявлен Годом науки и технологий. Особое внимание уделялось популяризации науки, открытиям, реализации грантов, социальной помощи молодым ученым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram