Путин предложил объявить в России Десятилетие науки и технологий

Доклад должен быть представлен до 31 марта

В России могут объявить Десятилетие науки и технологий. С соответствующим поручением своей администрации обратился президент России Владимир Путин.

Доклад должен быть представлен до 31 марта. Ответственный - руководитель администрации президента Антон Вайно, сообщили в пресс-службе Кремля.

"С учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении Десятилетия науки и технологий", - говорится в перечне поручений.

По решению президента 2021год - был объявлен Годом науки и технологий. Особое внимание уделялось популяризации науки, открытиям, реализации грантов, социальной помощи молодым ученым.

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