В России с коронавирусом госпитализирован 19281 человек

Выздоровели 112236 человек

За сутки в России госпитализирован 19281 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 203 949 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболел 18541 человек, из них госпитализированы только 1342.

Выздоровели за сутки 112236 человек. Скончались 722 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 13731794 человека. Умерли 338 813 зараженных. Вылечились 11021633 заболевших.

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