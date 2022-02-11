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Путин поручил создать не менее 25 кампусов при российских вузах

11:31
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Справиться с задачей должны до 2030 года

Российские институты и университеты обзаведутся собственными кампусами. К 2030 году таких вузов в стране должно быть не менее 25. Об этом сказано в перечне поручений президента России Владимира Путина правительству.

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"Обеспечить подготовку и утверждение в составе национального проекта "Наука и университеты" федерального проекта по созданию не менее 25 кампусов образовательных организаций высшего образования к 2030 году", - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что основа проекта - государственно-частное партнерство. Кабмину поручено предусмотреть необходимый объем его финансирования из федерального бюджета. Срок выполнения задания – до 1 июня 2022 года.

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