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Лыжник Большунов завоевал серебряную медаль ОИ-2022

11:33
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Это вторая награда спортсмена на Играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.
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Первое место занял представитель Финляндии Ийво Нисканен, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды.

Замкнул тройку лидеров спортсмен из Новергии Йоханнес Клебо, его результат на 37,5 секунды отличался от результата победителя гонки.

Ранее Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на дистанции 30 километров. Эта награда стала первой медалью высшего достоинства в копилке российских спортсменов на ОИ-2022. Президент России Владимир Путин поздравил Большунова и отметил его отличные бойцовские качества.

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