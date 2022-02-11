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Названа причина смерти актрисы Евгении Брик

11:49
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Звезде было 40 лет

У актрисы Евгении Брик (Хиривской) было онкологическое заболевание. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала ее коллега по творческому цеху

Как уточнила Ауг, о болезни Брик были осведомлены только самые близкие люди, поэтому для многих смерть актрисы стала шоком. О диагнозе звезды информация появились только сейчас, заявила режиссер и сценарист.

Юлия Ауг подчеркнула, что Евгения Брик была фантастически талантлива. Ее кончина стала несправедливой и огромной потерей, цитирует Ауг РИА Новости.

Евгения Брик, известная по ролям в фильмах "Стиляги" и "Географ глобус пропил", а также в сериалах "Оттепель" и "Адаптация", умерла 10 февраля. Актрисе было 40 лет. У нее остались муж и дочка. Информация о времени и месте похорон не сообщалась.

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Евгения Брик
Евгения Брик
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