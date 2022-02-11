В Мытищах шестиклассник ударил сверстника ножом

Ребенок лежит на ИВЛ

Ученик шестого класса получил ножевое ранение в школе в подмосковных Мытищах.

Инцидент произошел 10 февраля. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, 10 февраля поссорились два шестиклассника. В ходе конфликта один начал нецензурно браниться, а другой достал перочинный нож и пырнул обидчика в левое плечо.

Пострадавшего доставили в больницу, у него задето легкое. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Подмосковные МВД и прокуратура начали проверки.

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