В Мытищах шестиклассник ударил сверстника ножом

Ребенок лежит на ИВЛ
Ученик шестого класса получил ножевое ранение в школе в подмосковных Мытищах.
Инцидент произошел 10 февраля. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, 10 февраля поссорились два шестиклассника. В ходе конфликта один начал нецензурно браниться, а другой достал перочинный нож и пырнул обидчика в левое плечо.
Пострадавшего доставили в больницу, у него задето легкое. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Подмосковные МВД и прокуратура начали проверки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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