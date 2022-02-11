Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Ранее с таким же призывом к американцам обратился Байден

Находящиеся на Украине американцы должны немедленно покинуть эту страну. С таким призывом обратился к гражданам США глава госдепартамента. Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают сокращать штат своего посольства в Киеве.

"Мы продолжаем сокращать состав нашего посольства. Мы также ясно заявили, что американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас", - приводит ТАСС заявление Блинкена на совместной пресс-конференции с руководителями внешнеполитических ведомств Японии, США, Индии и Австралии в Мельбурне.

Ранее с таким же призывом обратился к американцам президент США. Как заявил Джо Байден в интервью телеканалу NBC, американские граждане должны покинуть Украину немедленно. Он подчеркнул, что войска Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории - даже для помощи в эвакуации своих сограждан.

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