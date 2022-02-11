В ДНР заявили о британских и польских наемниках у линии соприкосновения в Донбассе

Данные получены от разведки

На подконтрольной Украине территории у линии соприкосновения находятся наемники из Великобритании и Польши. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, разведка ДНР подтверждает нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. Их присутствие в Донбассе также подтверждается информацией из открытых источников, сообщает РИА Новости.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что боеготовность ДНР находится на высоком уровне. Он добавил, что ВСУ продолжает концентрацию сил и средств вдоль линии соприкосновения, обстановка там остается сложной.

В ЛНР сообщали, что Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелое вооружение, то есть предпринимают действия, запрещенные Минскими соглашениями.

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