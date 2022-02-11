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СМИ узнали о планах НАТО разместить многонациональные контингенты в Европе

12:38
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Военных предлагается направить в три страны

Государства — члены НАТО приняли предложение военных разместить контингенты в государствах Восточной Европы. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщают источники.
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По данным агентства DPA, разместить многонациональные контингенты предлагается в Румынии, Болгарии и Словакии. Министры обороны государств должны подтвердить решение в ходе встречи 16 февраля, затем будет сделано официальное заявление.

План по размещению контингентов в качестве "реакции на поведение России" может быть реализован уже этой весной.

Официальное подтверждение этой информации от НАТО не поступало.

Ранее глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не собирается на своей территории дополнительные силы НАТО. Сийярто также отметил, что Венгрия выступает против любых санкций в отношении России. Будапешт настроен на сотрудничество с Москвой.

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