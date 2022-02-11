В Калужской области иностранцам запретят работать в торговле, перевозках и общепите

Регион выходит из программы по переселению
Калужская область вышла из программы помощи переселению соотечественников, которые находятся за рубежом.
Регион намерен ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Об этом заявил глава области Владислав Шапша.
Власти считают, что эти изменения не позволят гражданам соседних стран получать гражданство России в упрощенном порядке.
"У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Шапша внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Оказалось, что у него есть сертификат о знании русского языка, но связать двух слов он не может.
"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - отметил губернатор.
В Калужской области остро стоит проблема наплыва мигрантов. За последнее время участились случаи разбоя и драк с участием иностранцев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram