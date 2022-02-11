ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Калужской области иностранцам запретят работать в торговле, перевозках и общепите

12:40
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Регион выходит из программы по переселению

Калужская область вышла из программы помощи переселению соотечественников, которые находятся за рубежом.
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России с 1 января

Регион намерен ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Об этом заявил глава области Владислав Шапша.

Власти считают, что эти изменения не позволят гражданам соседних стран получать гражданство России в упрощенном порядке.

"У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Шапша внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Оказалось, что у него есть сертификат о знании русского языка, но связать двух слов он не может.

"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - отметил губернатор.

В Калужской области остро стоит проблема наплыва мигрантов. За последнее время участились случаи разбоя и драк с участием иностранцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты
Мигранты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.