В Калужской области иностранцам запретят работать в торговле, перевозках и общепите

Регион выходит из программы по переселению

Калужская область вышла из программы помощи переселению соотечественников, которые находятся за рубежом.

Регион намерен ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. Об этом заявил глава области Владислав Шапша.

Власти считают, что эти изменения не позволят гражданам соседних стран получать гражданство России в упрощенном порядке.

"У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Шапша внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом. Оказалось, что у него есть сертификат о знании русского языка, но связать двух слов он не может.

"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют липовые сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - отметил губернатор.

В Калужской области остро стоит проблема наплыва мигрантов. За последнее время участились случаи разбоя и драк с участием иностранцев.

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