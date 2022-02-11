Китай призвал Японию смириться с итогами поражения во Второй мировой

МИД КНР прокомментировал заявления американского посла о принадлежности Курил

Итоги победы СССР во Второй мировой войне следует уважать и соблюдать. Вопрос Южных Курил должен надлежащим образом решаться межу Токио и Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Вопрос Южных Курил — это вопрос двусторонних отношений России и Японии, который должен быть надлежащим образом урегулирован между двумя сторонами", - заявил дипломат.

Комментарий китайского МИД касался высказывания американского посла в Японии. Рам Эмануэль вновь заявил на днях о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов. В ответ российский МИД посоветовал американскому дипломату уделять больше времени информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Возвращение островов, перешедших Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что суверенитет России над Южными Курилами сомнению не подлежит, передает РИА Новости.

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