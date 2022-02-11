ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль заявил о безграничной поддержке Валиевой

13:01
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Дмитрий Песков призвал дождаться завершения разбирательства

В Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, о положительной допинг-пробе которой рассказали в Международном агентстве тестирования. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОК решил через суд оспорить участие Валиевой в Играх

Комментировать ситуацию до завершения разбирательств Песков отказался, однако призвал всех поддержать спортсменку. Представитель Кремля напомнил юной фигуристке, что она россиянка, поэтому "гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай".

Пресс-секретарь главы государства также выразил убежденность, что речь идет о недоразумении. У спортивных чиновников в России имеются вопросы к срокам тестирования проб Валиевой, Кремль фиксирует эти вопросы и озабоченности, цитирует Пескова РИА Новости.

Международное агентство тестирования (ITA) ранее объявило, что причиной переноса награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 стал положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой. Проба, о которой идет речь, была взята у Валиевой 25 декабря прошлого года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

РУСАДА временно отстранило Валиеву, но дисциплинарный комитет агентства удовлетворил ее апелляцию и разрешил участвовать в Олимпиаде. С этим решением не согласны в Международном олимпийском комитете и собираются оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

В Олимпийском комитете России заявили, что предпринимают исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.