Кремль заявил о безграничной поддержке Валиевой

Дмитрий Песков призвал дождаться завершения разбирательства

В Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, о положительной допинг-пробе которой рассказали в Международном агентстве тестирования. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментировать ситуацию до завершения разбирательств Песков отказался, однако призвал всех поддержать спортсменку. Представитель Кремля напомнил юной фигуристке, что она россиянка, поэтому "гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай".

Пресс-секретарь главы государства также выразил убежденность, что речь идет о недоразумении. У спортивных чиновников в России имеются вопросы к срокам тестирования проб Валиевой, Кремль фиксирует эти вопросы и озабоченности, цитирует Пескова РИА Новости.

Международное агентство тестирования (ITA) ранее объявило, что причиной переноса награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 стал положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой. Проба, о которой идет речь, была взята у Валиевой 25 декабря прошлого года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

РУСАДА временно отстранило Валиеву, но дисциплинарный комитет агентства удовлетворил ее апелляцию и разрешил участвовать в Олимпиаде. С этим решением не согласны в Международном олимпийском комитете и собираются оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

В Олимпийском комитете России заявили, что предпринимают исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

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