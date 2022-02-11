Кошельки WebMoney перестали обслуживаться в России

Все операции станут недоступны с 11 февраля
Все операции по российским кошелькам WebMoney станут недоступны с пятницы, 11 февраля.
Об этом говорится на официальном сайте компании. Причина –отзыв лицензии у расчетного банка АО "Консервативный коммерческий банк".
"В связи с отзывом лицензии у АО Банк "ККБ", гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны", -сообщили в WebMoney.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у АО "Консервативный коммерческий банк". По данным регулятора, кредитная организация нарушила федеральные законы в профильной сфере. Банк занимал 164-е место в России по величине активов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram