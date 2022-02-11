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Кошельки WebMoney перестали обслуживаться в России

13:10
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Все операции станут недоступны с 11 февраля

Все операции по российским кошелькам WebMoney станут недоступны с пятницы, 11 февраля.

Об этом говорится на официальном сайте компании. Причина –отзыв лицензии у расчетного банка АО "Консервативный коммерческий банк".

"В связи с отзывом лицензии у АО Банк "ККБ", гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны", -сообщили в WebMoney.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у АО "Консервативный коммерческий банк". По данным регулятора, кредитная организация нарушила федеральные законы в профильной сфере. Банк занимал 164-е место в России по величине активов.

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