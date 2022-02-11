Песков объяснил необходимость длинного стола на встрече Путина с Макроном

Дело в разных антиковидных правилах

Правила защиты от распространения коронавируса различаются в разных государствах. Именно этим объясняется различная рассадка иностранных гостей на встречах с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями. А с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние там примерно шесть метров", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, некоторые лидеры – в частности, это касается и французского президента Эммануэля Макрона – не планируют по прибытию на переговоры сдавать тесты на коронавирус. Но в таком случае российская сторона обеспечивает безопасность своего президента и гостей дополнительными средствами – в частности, рассаживая их на большем расстоянии, приводит комментарий представителя Кремля ТАСС.

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