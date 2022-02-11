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Аномальное тепло в Москве разбудило мартовских котов

13:22
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Ветеринар подтвердил связь с погодой

Теплая погода и увеличение светового дня привели к тому, что мартовские коты начали кричать в Москве раньше времени. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
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Эксперт пояснил, что животные могут начать кричать по-мартовски раньше времени — до наступления календарной весны. Увеличение продолжительности светового дня и потепление вызывают такое поведение котов.

Шеляков пояснил, что животные стремятся обеспечить себе выращивание потомства в более благоприятный и теплый период. Поэтому в марте уже бывает и первое потомство, сообщает АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям столичного региона не стоит ожидать ранней весны, несмотря на аномально теплую для февраля погоду. Эксперт отметил, что не стоит питать завышенных ожиданий, чтобы в них не разочаровываться, в Москву весна никогда не приходит 1 марта.

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