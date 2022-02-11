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В России изменили границу между двумя регионами

13:46
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Эта мера предпринята для ликвидации анклавов

Граница между Калужской и Брянской областями изменена с целью устранения территорий-анклавов. Такое решение в пятницу. 11 февраля, принял Совет Федерации.

Речь идет прежде всего о селе Желтянка Хвастовичского района. Оно формально входило в состав Калужской области, но фактически было отделено от ее границ. Единственная автодорога из Желтянки в Калужскую область проходила по территории Брянской области. Это создавало проблемы с ремонтом и благоустройством трассы.

В 2018 году был проведен опрос, в ходе которого жители села Желтянка высказались за изменение границ. В 2021 году региональные парламенты Калужской и Брянской областей утвердили соответствующее соглашение глав регионов.

Граница между субъектами Федерации изменена путем взаимного обмена территориями равной площади, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в черту города Саратов включили 79 окрестных сел, прежде входивших в Саратовский муниципальный район. Благодаря этому Саратов занял второе место среди российских городов по площади.

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