Психиатрическую помощь переболевшим COVID включат в ОМС

Это не менее важно, чем физическое здоровье

Психиатрическую помощь переболевшим коронавирусом необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования. Психическое здоровье россиян не менее важно, чем физическое, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Психиатрическая реабилитация должна быть включена так же, как иные виды постковидной реабилитации… А почему нет? Это психическое здоровье людей, может быть, даже более важно, чем физическое и все остальное", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Спикер верхней палаты парламента дала поручение рассмотреть вопрос. Эти займутся комитет Совета Федерации по социальной политике, Минздрав России, а также Центр психиатрии и наркологии имени Сербского, передает "Интерфакс".

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