WADA оспорит в суде отмену временного отстранения Валиевой

Допинг-проба фигуристки дала положительный результат

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.

По данным представителей агентства, в сложившейся ситуации с российской спортсменкой были неправильно применены правила Всемирного антидопингового кодекса, передает ТАСС.

7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады. Эта медаль стала вторым золотом в активе россиян на Играх в Пекине. Церемонию награждения не провели до сих пор. Перенос церемонии сначала на один день, затем — на неопределенное время объясняли необходимостью юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев.

Впоследствии выяснилось, причиной переноса награждения стал положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой. Проба, о которой идет речь, была взята у Валиевой 25 декабря прошлого года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

РУСАДА временно отстранило Валиеву, но дисциплинарный комитет агентства удовлетворил ее апелляцию и разрешил участвовать в Олимпиаде. С этим решением не согласны в Международном олимпийском комитете и собираются оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

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