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В Раде заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе

14:02
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Зеленскому поставили задачу развязать войну

Власть в Киеве снова гонит украинский народ на заклание. Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, провокации на юго-востоке не исключены в ближайшее время, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

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"Лицедей утопит Украину в крови и, поверьте, Петро со своими "котлами" — это просто ребенок в песочнице ", — отметил политик. Кива ссылается на события 2014 года, когда украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери.

Депутат Рады уверен: "англосаксами" поставлена четкая задача: развязать войну и втянуть в неё Россию. При этом Донбасс - удобный плацдарм для реализации преступного плана, пишет Кива в Telegram-канале.

Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, сами же на этом фоне перебрасывают войска в Восточную Европу. В России же напоминают, что именно Киев не соблюдает минские соглашения. ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения в Донбассе половину личного состава армии и подтянули запрещенное вооружение.

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