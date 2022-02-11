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Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз за год

14:00
  • пятница
  • 11 февраля 2022

До 9,5% годовых

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 9,5% годовых.

Это уже восьмое повышение с марта 2021 года. Текущее значение стало максимальным с марта-мая 2017 года.

По данным аналитиков, такое повышение ключевой ставки было ожидаемым, передает РИА Новости. Они связывают это с разогнавшейся до многолетних максимумов инфляцией.

В 2022 году диапазон ключевой ставки составит с 7,3-8,3% до 9-11%, говорится в сообщении регулятора. В 2023 году - с 5,5-6,5% до 7,5-9%, в 2024 году - 5-6%.

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