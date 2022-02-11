Генсек НАТО анонсировал решение по усилению присутствия на востоке

Столтенберг объяснил это ситуацией вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. Соответствующее решение он пообещал обнародовать весной 2022 года.

Как уточнил Столтенберг, министры обороны членов НАТО на следующей неделе обсудят, как альянсу усилить присутствие на восточном направлении. Он рассказал, что, в частности, блок в настоящее время рассматривает возможность размещения боевых групп на Черном море в Румынии. Также рассматривается возможность размещения новых боевых групп в других странах причерноморского региона.

Генсек НАТО объяснил эти решения тем, что "риск нового вооруженного конфликта в Европе, число российских военных продолжает возрастать". В НАТО наблюдают усиление военного присутствия близ Украины и на ее территории, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм, однако "как у нас говорят в народе, кинули". В настоящее время силы альянса уже находятся в Польше, Румынии, странах Прибалтики.

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