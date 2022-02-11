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Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

14:49
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Задача города - создать удобную инфраструктуру для занятий спортом

19 крупных спортивных сооружений построено в столице в прошлом году. О развитии сферы рассказал сегодня Сергей Собянин. Он вручил премии москвичам, которые добились выдающихся достижений в области спорта и туризма.

Задача города - создать удобную инфраструктуру для занятий физкультурой в шаговой доступности от дома. В мегаполисе уже почти 30 тысяч спортивных объектов, от больших стадионов до дворовых площадок. В планах на этот год - возведение и ремонт полутора сотен центров и комплексов. И такая работа даёт результат.

"Сегодня каждый пятый член сборной России - это воспитанник московской спортивной школы в самом широком смысле слова. У нас в Москве практически за год более пяти тысяч наград москвичей на всероссийских и международных соревнованиях. Это просто огромный, гигантский объем. Пять миллионов человек в Москве регулярно занимаются физкультурой и спортом. Значит, это становится реально частью нашей жизни", - заявил Собянин.

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