Жители дома в Домодедове пожаловались на плесень в квартирах

Свой совет дали юристы

В Домодедове жители многоэтажки не могут победить плесень. И, хотя дом построен совсем недавно, опасный грибок успел проникнуть в стены квартир, мебель и даже бытовую технику. Но главное - плесень наносит вред здоровью жильцов. Есть ли выход?

Чтобы показать, что осталось от ремонта, Алексей Пугачев отодвигает холодильник. Обои отошли и свернулись в трубочку, стена покрыта плесенью. На кухне - неприятный запах.

В эту квартиру от застройщика "ЛСР" Пугачевы заехали в 2015-м. Три года назад заметили, что на стенах стала появляться плесень. Алексей – строитель, поэтому ремонт дома делал сам. Но даже сэкономив на стоимости работ, только на материалы и технику семья потратила полтора миллиона рублей.

Эти пятна не просто портят внешний вид квартир, но, по словам врачей, опасны для здоровья. Споры плесени могут привести к аллергии, расстройству желудка, головным болям. Есть и более тяжелые последствия.

"Мы очень сильно опасаемся за здоровье детей, себя, поэтому будем часто сейчас проверяться", - говорит жительница Домодедово Мария Пугачева.

В управляющей компании утверждают, что решение проблемы - вопрос не их компетенции. "Данная проблема была не устранена в гарантийный период. И "ЛСР" обязано эту проблему устранить. Повреждения фасада. При обследовании никаких повреждений не обнаружено. Дефект является скрытым, поэтому только застройщик может ее устранить", - сообщил генеральный директор управляющей компании ООО "Ритм" Сергей Барнатович.

Такая проблема не только у Пугачевых, у которых четверо детей. По стояку у одних плесень уже разъедает стены, у других - образуется испарина, предвестник грибка. Представители застройщика попытались заизолировать щели между плитами монтажной пеной, но плесени от этого стало только больше.

"Застройщик в плановом режиме выполнит необходимые работы по устранению проблемы. Начало работ запланировано на 14 февраля. Застройщик устранит все недостатки за свой счет. Будет выявлена причина, в зависимости от которой на работы будет дана гарантия", - рассказала советник генерального директора компании-застройщика АО "Специализированный застройщик" ЛСР. Недвижимость – Москва" Дарья Силкова.

Юристы советуют в таких случаях обращаться в Роспотребнадзор. Специалисты зафиксируют наличие плесени и степень ее опасности. И с этим заключением идти в суд.

"В рамках судебного разбирательства суд назначает судебную экспертизу. И судебная экспертиза установит в точности, кто виноват. Объем ущерба нужно будет посчитать", - отметила председатель ассоциации адвокатов России "За права человека" Мария Архипова.

Судебная практика показывает: в подобных случаях почти всегда решение выносят в пользу жильцов. Оно предполагают не только денежные компенсации, но, в некоторых случаях, даже предоставление новой квартиры. А компания-застройщик, как правило, несет потери. И не только репутационные.

Иван Колесников, Дмитрий Филиппов, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

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