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Куда пойти и чем заняться в эти выходные в Москве

15:25
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Интересно будет каждому

Погрузиться в виртуальную реальность или вместе с известным путешественником покорить Эверест? А, может быть, покататься на горных лыжах на хорошо оборудованных трассах. Эти выходные будут идеальными, если провести их всей семьёй. Интересно будет каждому. Ведь даже спорт может оказаться весьма философским занятием.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой (см. видео).

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