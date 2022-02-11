Появились новые подробности нападения на магазин под Истрой

Подозреваемые признались в других преступлениях
Истринский суд в пятницу изберет меру пресечения четверым задержанным по делу о разбойном нападении на супермаркет в селе Новопетровское. В результате которого погибла женщина и двое пострадали.
На следственном эксперименте гость из соседнего государства, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве, прячет глаза. Отвечает на вопросы оперативников тихо и односложно. И с помощью переводчика. Сначала показывает, как расправился с кассиром.
Второй удар 52-летней женщине пришёлся на спину. На вопрос оперативников, целился ли специально, обвиняемый говорит, что нет. Любитель волков лукавит. На съёмке с камеры видеонаблюдения видно, как чётко и направлено нанесены удары. А еще налётчик не помнит, куда именно, уже вынося деньги из магазина, ударил ногой истекающую кровью женщину.
Так прошла встреча с директором магазина. За ней приехал муж, чтобы забрать с работы, и она как раз направлялась к машине. Последние удары убегающий преступник нанёс мужу директора магазина.
Всего в нападении участвовали четыре человека. Назиркул Бобокулов - тот, что объясняет тонкости боевых искусств, успел поработать в одном из магазинов той же торговой сети. Четверо подозреваемых уже признались в преступлении и в том, что ранее уже совершали подобные разбойные нападения в истринском районе.
"Установлен тот факт, что двое из них находились на территории станы нелегально. В этой связи следствием инициирован вопрос о проведении в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу", - сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
В пятницу следователи предоставят ходатайство о заключении всех четверых под стражу. И до конца дня подозреваемым будет избрана мера пресечения.
Александра Панина, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram