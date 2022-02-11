РАН готовит предложения по отправке ученых на МКС

Они будут проводить эксперименты на модуле "Наука"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в пятницу в беседе с журналистами, что несколько институтов РАН готовят предложения по отправке на Международную космическую станцию ученых.

"Сейчас несколько наших институтов формулируют свои предложения в "Роскосмос", чтобы программу организовать.Это было совместное предложение", - отметил он (цитата по ТАСС).

Сергеев добавил, что ученые будут проводить на МКС эксперименты.

По словам главы РАН, осуществить инициативу можно на модуле "Наука". Там достаточно пространства для исследований в области физики и сельского хозяйства.

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