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РАН готовит предложения по отправке ученых на МКС

14:01
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Они будут проводить эксперименты на модуле "Наука"

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в пятницу в беседе с журналистами, что несколько институтов РАН готовят предложения по отправке на Международную космическую станцию ученых.
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"Сейчас несколько наших институтов формулируют свои предложения в "Роскосмос", чтобы программу организовать.Это было совместное предложение", - отметил он (цитата по ТАСС).

Сергеев добавил, что ученые будут проводить на МКС эксперименты.

По словам главы РАН, осуществить инициативу можно на модуле "Наука". Там достаточно пространства для исследований в области физики и сельского хозяйства.

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