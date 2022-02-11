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"Русская Медиагруппа" выступила за контроль над работой иностранных интернет-платформ

14:13
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Произвол иностранных платформ обсудили в Общественной палате

Некорректное поведение иностранных интернет-платформ и соцсетей обсудили на круглом столе в Общественной палате России. Темой обсуждения стала "Цензура или модерация: как ограничить произвол иностранных социальных сетей?"

Как отметил управляющий директор компании "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников, все крупные медиа-холдинги заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с иностранными платформами регулировалось чёткими правилами и законами.

"Любая непрозрачность вредит бизнес-процессам. Мы, как субъекты бизнеса очень рассчитываем, что все взаимодействие с платформами было в рамках национального законодательства и с чёткими правилами", - заявил он.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков отметил, что иностранные соцсети удалось заставить выйти из серой зоны и соблюдать российские законы. А заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил обозначить дедлайн, до которого иностранные компании должны выполнить требования закона о "приземлении". Он напомнил, что это сделали только две компании, еще четыре находятся в процессе.

Ранее YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне". В качестве причины видеохостинг назвал нарушение правил. Позднее каналы были разблокированы.

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Круглый стол в Общественной палате
Круглый стол в Общественной палате
Управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников
Управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников
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