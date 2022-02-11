ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ: уровень безработицы находится на историческом минимуме

14:17
  • пятница
  • 11 февраля 2022

А число вакансий - на исторических максимумах

В Центробанке сообщили в пятницу, что сегодня уровень безработицы в России находится на историческом минимуме.
Банк России повысил ключевую ставку в восьмой раз за год

"Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Там добавили, что увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

Как уточнили представители регулятора, рост ВВП в 2022 году составит 2,0-3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году - на 2,0–3,0%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.