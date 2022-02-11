ЦБ: уровень безработицы находится на историческом минимуме

А число вакансий - на исторических максимумах
В Центробанке сообщили в пятницу, что сегодня уровень безработицы в России находится на историческом минимуме.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Там добавили, что увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.
Как уточнили представители регулятора, рост ВВП в 2022 году составит 2,0-3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году - на 2,0–3,0%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram