Медведев отметил рост потока мигрантов в Россию

Приоритетом для властей остается национальная безопасность

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в пятницу, что приток мигрантов в Россию растет.

"В 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - отметил зампред СБ (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 миллионов человек.

По словам Медведева, медицинское освидетельствование мигрантов должно стать обязательным. Приоритетом же в обязательном порядке остаются национальная безопасность и интересы самих россиян.

При этом заместитель председателя СБ подверг критике муниципальные и региональные власти за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях.

"В своей массе многие мигранты плохо владеют русским языком. Я имею в виду взрослых уже людей. Это одна из причин, по которой общины иностранцев живут замкнуто и обособленно... Это проблема мировая, но решать нам ее нужно применительно к условиям в нашей стране", - также указал Медведев.

Как напомнил спикер, был введен обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам, это сделано для более эффективной адаптации мигрантов к жизни в России. "Очевидно, он должен быть своего рода фильтром", - резюмировал зампред СБ.

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