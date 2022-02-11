В Минздраве прокомментировали состояние Жириновского

Политик находится под наблюдением врачей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.

Врачи оказывают ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

2 января восемь раз вакцинированного от ковида 75-летнего Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. В ЛДПР сообщили, что их лидер чувствует себя нормально, работает с документами и дает поручения.

Президент Владимир Путин в курсе ситуации и пожелал политику побыстрее встать на ноги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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