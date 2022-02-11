МИД обвинил НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины

Генсек альянса анонсировал решение о расширении присутствия НАТО на востоке

Североатлантический альянс намеренно нагнетает ситуацию вокруг Украины, чтобы использовать ее как повод для наращивания своего присутствия у российских границ. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, именно это "происходит на самом деле".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. Соответствующее решение он пообещал обнародовать весной 2022 года.

По словам генсека НАТО, существует реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

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