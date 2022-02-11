Хоккейная сборная России вышла в четвертьфинал Олимпиады

Ранее россияне во втором туре со счетом 2:0 обыграли датчан

Мужская сборная России по хоккею обеспечила себе участие в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Это произошло после того, как Чехия и Швейцария не смогли выявить победителя в основное время своего матча.

Ранее россияне во втором туре со счетом 2:0 обыграли датчан. Теперь же наша сборная обеспечила себе первое место в группе В.

В настоящий момент сборная России занимает восьмую строчку в общекомандном медальном зачете Олимпиады. На счету команды два золота, четыре серебра и шесть бронзовых наград.

Лидируют в списке Норвегия, Германия и Швеция. Завершатся ОИ-2022 20 февраля.

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