Берлин не ожидает существенного роста числа военных США в Германии

Прибудут около 200 штабных работников

Берлин не ожидает существенного увеличения контингента военнослужащих США на немецкой территории. Решение Вашингтона об увеличении военного присутствия в Европе прокомментировал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Американцы объявили, что переправят в Европу дополнительные войска. Часть из них - насколько я помню, 200 солдат, которые будут работать на штабных должностях - будут переброшены в Германию", - заявил Хебештрайт. По его информации, крупной переброски войск в Германию не ожидается, передает РИА Новости.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее сообщил о решении Вашингтона временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. Дополнительные подразделения войск США разместят в Румынии, Словакии и Болгарии.

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