ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин не ожидает существенного роста числа военных США в Германии

14:39
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Прибудут около 200 штабных работников

Берлин не ожидает существенного увеличения контингента военнослужащих США на немецкой территории. Решение Вашингтона об увеличении военного присутствия в Европе прокомментировал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Лидеры Франции, Германии и Польши договорились избежать войны
Глава МИД Германии отменила встречу с Зеленским

"Американцы объявили, что переправят в Европу дополнительные войска. Часть из них - насколько я помню, 200 солдат, которые будут работать на штабных должностях - будут переброшены в Германию", - заявил Хебештрайт. По его информации, крупной переброски войск в Германию не ожидается, передает РИА Новости.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее сообщил о решении Вашингтона временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. Дополнительные подразделения войск США разместят в Румынии, Словакии и Болгарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.