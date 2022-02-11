Допинг-проба Камилы Валиевой: за что хотят наказать россиянку

В истории с положительной допинг-пробой много вопросов

Вопросов больше чем ответов. Сегодня международное агентство по тестированию выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Организация официально информировала о положительной допинг-пробе нашей спортсменки. Отмечается, что она была взята еще 25 декабря на чемпионате России в Петербурге. При этом, как отметили в Олимпийском комитете России, все тесты Валиевой, сданные позже, а также в период проведения Игр, оказались чистыми.

Чем ближе старт соревнований в женском одиночном катании, тем выше напряжение. Соперницы понимают, что у них почти нет шансов победить Камилу Валиеву в честной борьбе. Сегодня юная фигуристка вышла на тренировку. Отрабатывает свой знаменитый четверной. А Олимпийский комитет России вынужден разъяснять очевидные вещи. По сути, оснований для допингового скандала нет. Пробы, взятые у Валиевой до и во время Игр, безупречны. Сомнительное вещество в её крови обнаружили ещё 25 декабря - задолго до старта главных соревнований планеты. Но лаборатория Всемирного антидопингового агентства, которая проводила анализ, почему-то вспомнила о нём только сейчас. По странному совпадению - сразу после блестящей победы нашей сборной в командном турнире.

"Очень странно смотрится факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически 1,5 месяца. У меня это вызывает очень серьёзные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов", - рассуждает президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Вещество, которое обнаружили в декабрьской допинг-пробе Валиевой, - триметазидин. Спортивные показатели он не улучшает, но входит в список запрещённых. Медикамент используется для лечения болезней сердца у взрослых, и несовершеннолетней фигуристке противопоказан и попросту не нужен. Важная деталь - концентрация препарата в анализе крайне мала. Всё говорит о случайном загрязнении, а не преднамеренном приёме. С тех пор Валиева сдала ещё несколько проб. Все отрицательные. Тем не менее, РУСАДА автоматически отстранило её от олимпийских соревнований и тренировок. Спустя сутки фигуристку восстановили в правах. Но теперь это решение собираются оспорить МОК и ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Разбирательство должно завершиться до начала личного первенства.

"Олимпийские игры становятся площадкой для информационных войн, информационного давления на спортсменов соответствующей страны. Недобросовестная конкуренция, нарушаются равные стартовые условия", - говорит глава комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Валиева - уникальная фигуристка, с невероятной грацией, артистизмом и спортивным талантом. Триумфатор командного турнира. На нём она впервые в истории Олимпиады выполнила сложнейший четверной прыжок и вместе с другими российскими атлетами завоевала "золото". Наша сборная пока не получила заслуженные награды. Церемонию награждения перенесли до окончания разбирательства в отношении спортсменки.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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