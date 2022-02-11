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Двадцать российских сенаторов заразились штаммом "омикрон"

14:41
  • пятница
  • 11 февраля 2022

Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом продолжает быть сложной, передает ТАСС.

Собянин заявил о прохождении пика "омикрона" в Москве
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"20 сенаторов у нас болеют "омикроном". Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, никуда от этого не деться", - сообщила председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что сейчас следует до минимума сократить контакты, соблюдать все предписанные Роспотребнадзором ограничения.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 в России возросло на 203949. Госпитализировали 19281 человека.

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