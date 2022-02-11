Путин обсудил с Совбезом отношения России со странами СНГ

Это одна из ключевых тем для государства

Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики - это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему", - сказал глава государства, открывая заседание.

По словам Путина, данная тема является одной из ключевых.

"У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности", - уточнил российский лидер.

Как добавил президент, эта работа востребована, так что необходимо продумать совершенствование уже имеющихся механизмов.

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