Власти ФРГ допустили влияние геополитики на запуск "Северного потока - 2"

В Берлине при этом пообещали проводить сертификацию в соответствии с нормами ЕС

Сертификация российского газопровода "Северный поток — 2" будет осуществляться исключительно в соответствии с нормами Евросоюза. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал вице-канцлер ФРГ и министр экономики и климата Германии Роберт Хабек.

Германский политик не исключил, что геополитическая ситуация может оказать влияние на запуск "Северного потока — 2". По мнению Хабека, в текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода.

При этом вице-канцлер Германии заверил, что процесс сертификации газопровода проводится в соответствии с европейским законодательством. Технические и юридические проверки также будут осуществляться в соответствии с нормами ЕС.

В Европе намерены всегда придерживаться этих норм, "иначе нам было бы сложно договориться", цитирует Хабека РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов предположил, что итогового решения компетентных органов Евросоюза по сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" следует ожидать, по всей вероятности, не ранее июля. Дипломат указал, что в вопросе сертификации "вновь и вновь проявляются геополитические моменты".

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