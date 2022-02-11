Еврокомиссия попросила "Газпром" быть хорошим и дать больше газа

Поставки следует увеличить "при необходимости"

"Газпром" должен вести себя как хороший бизнес-партнер. В Еврокомиссии рассчитывают, что при необходимости российский концерн увеличит поставки газа в Европу.

"Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности, увеличить поставки при необходимости", - приводит ТАСС заявление представителя ЕК Даны Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее стало известно, что польский газовый монополист PGNiG подал иск к "Газпрому" о снижении стоимости газа. Это ответный шаг компании - в середине января "Газпром" через суд потребовал повысить цену на газ для Польши. Польская сторона просит суд Стокгольма отказать в удовлетворении исковых требований российского холдинга.

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