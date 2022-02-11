ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

15:21
  • пятница
  • 11 февраля 2022

В Москве ждут ответ от каждого из адресатов

В случае, если Евросоюз даст России коллективный ответ по вопросу гарантий безопасности, разговор не получится. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин поручил МИД России добиться гарантий безопасности от Запада

Ранее Лавров направил ряду европейских государств письма по вопросам гарантий безопасности. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что члены ЕС согласовали общий ответ и направили его в Москву. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 11 февраля, что "Лавров Боррелю не писал".

Лавров, в свою очередь, комментируя слова Борреля, подчеркнул, что Москве нужна отдельная реакция каждого государства-адресата.

В ответ официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Брюссель настаивает на рассмотрении Россией общего ответа союза на письмо Лаврова, поскольку члены ЕС решили ответить главе МИД России вместе, общим письмом, подписанным главой евродипломатии.

По мнению Стано, если сторона заинтересована в разрешении конфликта дипломатическими усилиями, она не будет сосредотачиваться на форме, а изучит содержание и подумает над предложениями, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.