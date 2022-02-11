МИД отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности

В Москве ждут ответ от каждого из адресатов

В случае, если Евросоюз даст России коллективный ответ по вопросу гарантий безопасности, разговор не получится. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее Лавров направил ряду европейских государств письма по вопросам гарантий безопасности. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что члены ЕС согласовали общий ответ и направили его в Москву. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 11 февраля, что "Лавров Боррелю не писал".

Лавров, в свою очередь, комментируя слова Борреля, подчеркнул, что Москве нужна отдельная реакция каждого государства-адресата.

В ответ официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что Брюссель настаивает на рассмотрении Россией общего ответа союза на письмо Лаврова, поскольку члены ЕС решили ответить главе МИД России вместе, общим письмом, подписанным главой евродипломатии.

По мнению Стано, если сторона заинтересована в разрешении конфликта дипломатическими усилиями, она не будет сосредотачиваться на форме, а изучит содержание и подумает над предложениями, сообщает РИА Новости.

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