Вирусолог связал пик заболеваемости "омикроном" с концом пандемии

Смертность пойдет на убыль

Пандемия коронавируса близится к концу. Об этом свидетельствует прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом в Москве, считает вирусолог, главный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Эпидемия будет продолжаться легче и постепенно сойдет на нет. Это приведет к тому, что, конечно, могут быть отменены какие-то ограничения. В общем, дальше мы будем двигаться к концу пандемии", — заявил Альштейн в беседе с изданием "Лента.ру".

По прогнозам вирусолога, пик заболеваемости коронавирусом в России будет пройден на будущей неделе. После этого общая заболеваемость начнет снижаться, пойдет на убыль и смертность.

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