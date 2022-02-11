Кабмин выделит 56 млрд рублей на развитие атомной энергетики

Средства выделят из ФНБ

Около 56 млрд рублей будет выделено из средств Фонда национального благосостояния на развитие новой атомной энергетики в России. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что правительство окажет поддержку развитию водородной энергетики, для этого в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено около 9 млрд рублей. Еще около 40 млрд рублей запланировано на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 млрд рублей из ФНБ.

Мишустин выразил надежду, что эти меры помогут России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом в развитии энергетики является экологическое благополучие и качества жизни граждан, при этом у страны есть потенциал для развития зеленой энергетики. Однако глава государства выразил мнение, что пока рано отказываться от углеводородов.

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