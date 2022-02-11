"Марионетка из мокрого носка": почему Байден поругался с Маском

У сторон накопились взаимные претензии

Даже шум на международной арене не смог заглушить грандиозный скандал в самих США. Джозеф Байден схлестнулся с Илоном Маском. Если совсем коротко, президент не стал приглашать миллиардера на важную встречу по вопросу о распределении почти двух триллионов долларов, позвав лишь прямых конкурентов владельца Теслы. И проигнорировал святой для каждого капиталиста показатель - уровень продаж. Сказать, что Маск обиделся, не сказать ничего. Он немедленно назвал Байдена "марионеткой из мокрого носка" и потребовал установить возрастной предел для кандидатов на политические должности. Теперь ответ за Байденом, и история явно далека от окончания. При том что эксперты уверены - эта война будет дорого стоить обеим сторонам конфликта.

Руководителям General Motors и Ford достались явно почётные места. На встрече, посвященной высокотехнологичному бизнесу, динозавры американского автопрома сидели ближе всех к президенту. А вот эксцентричному Илону Маску места за полупустым столом не нашлось. Белый дом показательно забыл пригласить на отраслевое совещание одного из самых богатых людей планеты. Событие, возможно, так и осталось бы незамеченным, если бы не пост Джо Байдена в Твиттере. Публикация явно задела владельца Теслы за живое:

"Будущее начинается прямо здесь, в Америке. Такие компании, как GM и Ford, производят больше электромобилей у себя дома, чем когда-либо прежде".

Однако точно не больше "Теслы". В тот же день компания отчиталась о рекордных объёмах производства. За прошлый год с конвейера сошли почти миллион электромобилей и кроссоверов. 54 тысячи машин, правда, позже пришлось отозвать – некоторые модели отказывались тормозить на перекрёстках. Но даже эта "мелочь" не подорвала веру инвесторов в проект. И уж, тем более, веру самого Маска.

А потому явное пренебрежение Белого дома так обидело бизнесмена. Глава корпорации заявил, что Джо Байден держит американцев за дураков, хотя сам всего лишь "марионетка из мокрого носка". Образ, между прочим, крайне обидный и глупый: что-то вроде перчаточной куклы. Миллиардер предположил, что президент просто-напросто не способен произнести название компании из 5 букв. Впрочем, на этой неделе глава США всё же "осилил" слово Тесла и даже удостоил техногиганта почётным званием, - похвастался Маск.

Тем не менее, зрители не спешат ставить точку в затянувшейся пикировке. Ведь от любви до ненависти, как показывает история, всего ничего. В своё время Джо Байден, будучи вице-президентом, помог Илону Маску получить выгодный кредит в 465 миллионов долларов. Без этих денег и федеральных налоговых льгот Тесла, вполне возможно, не пережила бы кризис. Предприниматель, в свою очередь, активно поддерживал зелёную повестку Байдена на выборах, да и в целом неплохо ладил с демократами. По крайней мере, до тех пор, пока Тесла не отказалась признавать профсоюзное движение.

"Илон Маск считает, что это отживший конструкт, это не нужно. Потому что творческие команды, проектные команды работают сами, там главный интерес – это проект, можно работать ночами, сутками, без сна. А Байден, как мы знаем, на каждом предприятии, в каждом своём выступлении говорит: вот, мы вместе, профсоюзы, нам нужно защищать права", - рассказала политкосультант Алёна Август.

А вот глава Теслы уверен: работать нужно не меньше 100 часов в неделю – примерно по 14 каждый день без выходных. 79-летний Байден на такой подвиг явно не способен. А потому неплохо бы установить возрастной ценз на политические должности, предложил Илон Маск. И это далеко не первый раз, когда предприниматель бросает камни на лужайку Белого дома. У бизнесмена сейчас явный конфликт с демократами. В конце прошлого года его заподозрили в налоговых махинациях. Возмущённый Маск буквально разразился гневными комментариями. В том числе назвал одного из влиятельных сенаторов Элизабет Уоррен "сердитой мамашей одного приятеля, которая без причины на всех орет". Однако причина невзлюбить владельца Теслы у демократов всё же есть. Не так давно глава Теслы перенёс основное производство из демократической Калифорнии в республиканский Техас. Такое откровенное предательство не могло остаться незамеченным. Тем более, что вопросы к деятельности Илона Маска были и раньше.

"Государство посчитало расходы, посчитало дивиденды и поняло, что это, мягко говоря, не очень выгодно. Задали неудобные вопросы и не получили удовлетворяющие их ответы. И решили его немножко скорректировать. Там просто начали считать деньги и Маску начали прикручивать вентиль на этот счет. Илон Остапович, естественно, не очень этому сильно обрадовался и решил проявить себя в политическом поле", - рассуждает политолог Руслан Осташко.

Причём, проявления эти, предупреждают эксперты, могут слишком дорого обойтись миллиардеру. Ведь основная часть выручки Теслы и SpaceX – государственные контракты. А после ряда неудачных проектов в космосе энтузиазм правительства явно поугас. Буквально на этой неделе стало известно, что 40 из 49 недавно запущенных Маском спутников буквально "сдуло" с орбиты космической бурей. Аппараты, отправку которых спонсирует Пентагон, упали в районе Карибского бассейна. Так что бесплатный спутниковый интернет Старлинк оказывается не такой уж бесплатный для американских налогоплательщиков. Проект по возвращению ступеней ракеты на Землю тоже обходится в космические суммы, по крайне мере, пока. А в конце прошлого года Илон Маск и вовсе предупредил своих сотрудников о возможном банкротстве SpaceX: компания не справляется с производством двигателей.

"На текущий момент самым рациональным способом доставки грузов и людей на орбиту является наш Роскосмос. Он дешевле, он надёжней, он стабильней. Американцы почесали репу и подумали: мы столько лет, столько сил, столько денег вкладывали в развитие частного космоса. Где итог?" – отметил Руслан Осташко.

Однако миллиардер, похоже, продолжает верить в свою исключительность и троллить американского президента в соцсетях. Некоторые даже предположили, что Илон Маск сам метит в кресло Овального кабинета. Имидж бунтаря и человека, идущего против системы, может прийтись по вкусу американскому избирателю. Ведь что-что, а обещать фантастическое будущее у предпринимателя получается убедительно.

"Маск модный, хайповый, у него понятные продукты, он говорит интересные вещи, интернет его, а не Байдена", - рассказала Алена Август.

30 миллионов подписчиков президента против 70 миллионов Илона Маска. Твиттер-дипломатия – явно не самая сильная сторона Джо Байдена. Это подтвердил и последний скандал. Узнав о том, что американский лидер обошёл вниманием заслуги компании Тесла, поклонники миллиардера немедленно запустили петицию с требованием принести извинения. Судя по комментариям, демократ в тот же день начал стремительно терять политические очки.

В итоге Джо Байден теряет рейтинги, Илон Маск – миллионы. Вопрос лишь в том, какой капитал – политический или финансовый - окажется надёжней. И как высоко оппоненты готовы поднять ставки в желании перетанцевать друг друга.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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