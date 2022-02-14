Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

В День святого Валентина Рыбам стоит самим идти на контакт и знакомиться, Дев же ждут красивые свидания

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День влюбленных в этом году пройдет для вас необычно, оригинально, так что он запомнится. Будьте аккуратнее в общении с друзьями – есть риск поссориться из-за пустяка.

Тельцы

Любовь и неожиданность – вот ключевые слова на сегодня. Новое чувство с первого взгляда или головокружительный сюрприз от вашего партнера впечатлят!

Близнецы

Вас могут насторожить какие-то новости на работе, что может подпортить настроение. Не торопитесь с выводами и поменьше участвуйте в болтовне с коллегами.

Раки

Луна в вашем знаке сегодня в не очень удачном положении, что может сказаться на ваших эмоциях. Будьте хозяином своей жизни, пусть день пройдет так, как вы хотите!

Львы

Вы будете завалены работой, что можно воспринимать и как минус, и как плюс. Вам будет некогда думать и вникать в информационный шум, в результате день пролетит незаметно.

Девы

Вы главные бенефициары праздника, поэтому именно в вашем секторе любви сегодня заискрит! Красивые свидания, знакомства, предложения руки и сердца ждут вас.

Весы

Вы скорее всего будете отмечать день влюбленных дома, а может, вообще забудете про этот праздник. В любом случае делайте так, как вам комфортно.

Скорпионы

Вы вспомните о празднике в дороге, в случайном кафе, на заправке или другом неожиданном месте. Тем, у кого есть отношения, понравится спонтанная прогулка по городу.

Стрельцы

Вы сегодня будете щедры на подарки и сможете произвести нужное впечатление. А если у вас получится заработать на этом празднике, то прибыль окажется впечатляющей.

Козероги

Соединение Венеры и Марса в вашем знаке в день влюбленных говорит о том, что праздник не обойдет вас стороной. Откройте свое сердце и позвольте себе быть сентиментальными.

Водолеи

Меркурий перешел в ваш знак, облегчая понимание и помогая флиртовать! Сегодня вы будете многословны – звезды на всякий случай напоминают, что это не всегда уместно.

Рыбы

Вы проведете день святого Валентина в кругу друзей, на вечеринке или общаясь онлайн. Если вам скучно или грустно – идите сами на контакт, знакомьтесь, будьте просоциальными.

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