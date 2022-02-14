Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

В День святого Валентина Рыбам стоит самим идти на контакт и знакомиться, Дев же ждут красивые свидания
Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
День влюбленных в этом году пройдет для вас необычно, оригинально, так что он запомнится. Будьте аккуратнее в общении с друзьями – есть риск поссориться из-за пустяка.
Тельцы
Любовь и неожиданность – вот ключевые слова на сегодня. Новое чувство с первого взгляда или головокружительный сюрприз от вашего партнера впечатлят!
Близнецы
Вас могут насторожить какие-то новости на работе, что может подпортить настроение. Не торопитесь с выводами и поменьше участвуйте в болтовне с коллегами.
Раки
Луна в вашем знаке сегодня в не очень удачном положении, что может сказаться на ваших эмоциях. Будьте хозяином своей жизни, пусть день пройдет так, как вы хотите!
Львы
Вы будете завалены работой, что можно воспринимать и как минус, и как плюс. Вам будет некогда думать и вникать в информационный шум, в результате день пролетит незаметно.
Девы
Вы главные бенефициары праздника, поэтому именно в вашем секторе любви сегодня заискрит! Красивые свидания, знакомства, предложения руки и сердца ждут вас.
Весы
Вы скорее всего будете отмечать день влюбленных дома, а может, вообще забудете про этот праздник. В любом случае делайте так, как вам комфортно.
Скорпионы
Вы вспомните о празднике в дороге, в случайном кафе, на заправке или другом неожиданном месте. Тем, у кого есть отношения, понравится спонтанная прогулка по городу.
Стрельцы
Вы сегодня будете щедры на подарки и сможете произвести нужное впечатление. А если у вас получится заработать на этом празднике, то прибыль окажется впечатляющей.
Козероги
Соединение Венеры и Марса в вашем знаке в день влюбленных говорит о том, что праздник не обойдет вас стороной. Откройте свое сердце и позвольте себе быть сентиментальными.
Водолеи
Меркурий перешел в ваш знак, облегчая понимание и помогая флиртовать! Сегодня вы будете многословны – звезды на всякий случай напоминают, что это не всегда уместно.
Рыбы
Вы проведете день святого Валентина в кругу друзей, на вечеринке или общаясь онлайн. Если вам скучно или грустно – идите сами на контакт, знакомьтесь, будьте просоциальными.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram