Лицемерие и двойные стандарты: зачем Западу война на Украине

Не все отваживаются сказать США "стоп"

На неделе у вторжения России на Украину юбилей - уже 100 дней западные СМИ рассказывают о "неминуемом нападении" русских орд на гордую маленькую демократическую страну. И никого не смущает, что Россия на войну до сих пор не явилась, как не являлась и предыдущие 8 лет. А еще никто до сих пор на Западе внятно не ответил на один-единственный вопрос, который русских интересует больше всего - а зачем нам вообще нападать на Украину. Зато Западу это вторжение просто необходимо.

15 лет назад, 10 февраля 2007 года, Владимир Путин произнес программную речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Российский президент впервые открыто заявил Западу, что однополярная система мировой политики невозможна и неприемлема. Путин отметил, что на планете существуют или только появляются новые центры силы. Он подтвердил свою мысль фактом того, что количество военных конфликтов в мире увеличивается, а не сокращается.

10 февраля Запад отметил крайне неприятный для него юбилей – 15-летие мюнхенской речи Путина, в ходе которой российский президент публично разоблачил планы США и НАТО, и озвучил печальный прогноз для всего мира.

"Отдельные нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится?" – отметил Путин.

Как однажды напишет один из старейших немецких журналов "Шпигель", именно тогда в Мюнхене Путин пытался наладить с западом отношения, но не был услышан. А точнее, Путина все услышали, но большинству западных политиков просто не хватило смелости пойти против правил Вашингтона.

"Я имел честь находиться в зале мюнхенской конференции в 2007 году, когда президент России произносил свою знаменитую речь. То, что она пробудила сознание у многих, заставила задуматься - у меня на тот момент не было никаких сомнений, и я внутренне про себя порадовался. И, по моему глубокому убеждению, она была отторгнута, потому что она затрагивала существо политики Запада, причём, затрагивала в тех моментах, где запад, как показало время, действительно ошибался", - рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Прямо сейчас запад продолжает вязнуть в своих ошибках. Так что неудивительно, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что мюнхенская речь Путина по-прежнему актуальна, а тезисы, изложенные в ней, всё еще могут решить многие геополитические проблемы.

"Было бы хорошо, если некоторые государственные чиновники нашли 30 минут, чтобы пересмотреть выступление. Потому что оно показывает, как долго ждала, в том числе, и российская сторона, как долго на самом деле "проглатывались" определенные вещи", - отметила Карин Кнайсль.

Именно потому, что Россия больше ждать не намерена – 15 лет доказали, что это бесполезно – Москва перешла от разговоров к делу, и стала требовать от Запада письменных юридических гарантий безопасности.

"Данные предложения, напомню, содержат три ключевых пункта, касающихся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения Альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", - сказал Путин.

Вроде бы простые предложения – очень демократичные и миролюбивые, всё как проповедует Америка. Но Байден, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, начал новую антироссийскую кампанию. Видимо, в Вашингтоне надеялись, что Россия уже смирилась с навязанной ролью "региональной державы" и явно не рассчитывали вообще когда-нибудь услышать от Москвы такие требования, которые заставят проснуться не только Байдена, но и весь мир. В общем, даже известный американский сенатор Берни Сандерс – в прошлом однопартиец Байдена – возмутился политикой 46-го президента и обвинил свою страну в лицемерии:

"Со стороны США лицемерно настаивать на том, что мы не принимаем принципа "сфер влияния". Проще говоря, даже если бы Россией не управлял Владимир Путин, Россия, как и Соединенные Штаты, всё равно была бы заинтересована в политике безопасности своих соседей. Неужели кто-то действительно верит, что Соединенным Штатам нечего было бы сказать, если бы, например, Мексика заключила военный союз с противником США?"

Двойные стандарты, о которых написал Сандерс, как раз подтверждают, что сейчас мир находится в опасном положении, когда только одна страна решает, какие правила, будут действовать в конкретный момент. И об этом Путин тоже уже говорил 15 лет назад:

"Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он, в конечном итоге, означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена".

Так вот – Байден, руководитель той самой страны, считающей себя центром власти, принял решение не только убрать Россию с мировой политической арены, но и выстроить вокруг неё такой занавес, за которым она просто прекратит своё существование. А реализовывать план намерен, естественно, за счёт европейцев – в прямом смысле слова.

"Если Россия вторгнется, что значит, танки или солдаты вновь пересекут границу Украины, тогда "Северного потока - 2" больше не будет. Мы положим ему конец", - сказал Байден.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявление Байдена предпочёл не комментировать. То ли потому, что перегрелся у камина в Белом доме и забыл, что Германии нужно чем-то обогревать свои дома, то ли в принципе потерял дар речи от американского хамства. Но, в любом случае, то, что происходит сейчас в Америке, обязательно войдёт в историю. Потому что до сих пор ни одна страна мира не принимала санкционный пакет, который реализовывать должна другая страна.

"Я интерпретирую вот эти жёсткие слова Байдена как попытку дисциплинировать перед всем миром нового немецкого канцлера, показать немецкому канцлеру, что он – Байден - на самом деле решает, что хорошо и плохо для Германии, он решает вопрос энергетической безопасности и он решает, какую политику Германия должна проводить в отношении России. То, что Шольц промолчал, тоже показательно - он не хочет ссориться с Америкой, он не хочет ссориться с другими европейцами", - заявил политолог Александр Рар.

И ведь действительно, кажется, Байден даже не понимает, что за "Северным потоком - 2" стоит не просто Россия, но и ещё европейский бизнес. И Шольц явно не захочет объясняться с компаниями, которые профинансировали 50 процентов стоимости строительства газопровода "Северный поток - 2". Ну а о рядовых европейцах в Америке и вовсе не думают. А между тем, даже в благополучной Германии в феврале 2022 года всё же пришлось одобрить субсидии на оплату газа, потому что не каждая семья может позволить себе зимой включить батареи. В общем, зажиточная Германия уже уверенно догоняет нищую Украину по числу людей, которые получают субсидии на оплату ЖКХ. И это при том, что настоящий газовый кризис в Европе ещё не наступил.

И, кстати, в Германии нет терминалов СПГ, так что даже если Байден вдруг где-то раздобудет для Шольца лишний сжиженный газ, то он всё равно не сможет его принять. Ну а альтернативные источники энергии пока всё ещё в развитии. Поэтому все предложения Байдена по уничтожению экономики России напрямую ударят и по экономике Германии. Чтобы наказать Москву и не задеть Европу, придётся немного подождать – полвека. Именно такой срок закладывали еще при правлении Меркель для перехода на возобновляемые источники энергии. Плохим планом, а точнее катастрофой, экономисты и политологи уже назвали и другое решение Байдена – а именно отключить Россию от системы банковских переводов СВИФТ. Ну и отлучение Москвы от доллара тоже может плохо закончиться.

"Это будет сильнейший удар, в том числе и по европейской экономике, но меньше по американской экономике. Американцы за океаном сидят - они могут оттуда вести свою режиссуру, командовать, заставлять. Они всегда так это делали", - отметил Александр Рар.

Видят все, но, как и 15 лет назад, не все отваживаются сказать Америке "стоп". Правда, пока Макрон был в Москве, министр финансов Франции позволил себе резюмировать, что интересы Европы и США всё же расходятся.

"Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев", - сказал Брюно Ле Мэр.

Отличный призыв. Который точно не понравится Байдену, и он может наказать Францию, опять забрав у неё какой-нибудь многомиллиардный контракт. Смелых в Америке не любят, потому что именно такие мешают захватывать мир. А у США сейчас планы по созданию НАТО-2 – очередной мирной организации, которая должна будет сдерживать уже Китай. Осталось только понять, Америка действительно уверена, что может сдерживать сразу весь мир, или же прогрессирующая мания величия просто не даёт трезво оценить ситуацию?

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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